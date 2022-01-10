中保科布局智慧監控 12月營收年增9.17%

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（中央社記者潘智義台北10日電）中保科布局AI智慧監控有成，公布2021年12月合併營收約新台幣13.64億元，較2020年同期成長9.17%；累計2021年全年合併營收約141.35億元，較2020年成長3.13%。

中保科透過新聞稿表示，2021年積極布局北、中、南科學園區，發展人工智慧（AI）監控設備裝置，加上2021房市買賣移轉突破34萬棟大關，創7年新高紀錄，帶動新建築大樓智能監控等科技保全服務需求。

投入新大樓建置近20年的中保科指出，目前智慧建築發展的3大趨勢，包括綠能環保、智慧感測與萬物互聯。

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中保科技智慧城市本部執行長周興國說明，將建築物能源節約結合再生智慧感測，並透過有線與無線網路，將所有資訊統一進行智慧化分析，推出最佳模式。目前客戶案場類型以住宅大樓占5成以上、其次為商辦大樓，例如2021啟用的瑞光社會住宅也能看到中保科的身影。

周興國解釋，中保科可同步規劃從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR（網路監控系統）、車牌辨識系統等，客戶一開始需求是安全監控、門禁為主，後來多延伸到停車場監控、弱電等服務，長年合作的客戶有有國泰建設、富邦建設、忠泰建設、潤泰等。（編輯：張均懋）1110110