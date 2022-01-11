籌措營運資金 東荃擬處分部分母公司沛亨私募股

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）IC設計廠沛亨今天晚間表示，100%轉投資的東荃科技擬處分已持有滿3年以上沛亨私募股票600萬股至860萬股，預計取得處分總價款約新台幣1.38億元至1.978億元，供東荃未來營運所需資金。

沛亨今天晚間在櫃檯買賣中心舉行重大訊息記者會指出，100%轉投資的東荃科技在2018年至2019年間陸續取得沛亨私募普通股票共1219萬9000股，今天因資金調度規劃及營運資金籌措等需求考量，擬處分已持有滿3年以上沛亨私募股票600萬股至860萬股。

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沛亨表示，今天召開審計委員會及董事會，決議授權東荃董事長洽特定關係人劉宏洋認購368萬股及部分非關係人認購232萬股至492萬股，並以每股新台幣23元為轉讓價格，在授權後3個月內分次執行後續處分沛亨私募股票交易及交割程序。

沛亨指出，已依相關法令及沛亨「取得或處分資產處理程序」相關規範程序處理，並依規定洽請會計師就交易價格合理性表示意見；待程序完成後，排除稅賦影響，預計取得處分總價款約新台幣1.38億元至1.978億元，取得資金主要供東荃未來營運所需資金。（編輯：林興盟）1110111