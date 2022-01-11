更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

籌措營運資金 東荃擬處分部分母公司沛亨私募股

2022/1/11 21:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）IC設計廠沛亨今天晚間表示，100%轉投資的東荃科技擬處分已持有滿3年以上沛亨私募股票600萬股至860萬股，預計取得處分總價款約新台幣1.38億元至1.978億元，供東荃未來營運所需資金。

沛亨今天晚間在櫃檯買賣中心舉行重大訊息記者會指出，100%轉投資的東荃科技在2018年至2019年間陸續取得沛亨私募普通股票共1219萬9000股，今天因資金調度規劃及營運資金籌措等需求考量，擬處分已持有滿3年以上沛亨私募股票600萬股至860萬股。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

沛亨表示，今天召開審計委員會及董事會，決議授權東荃董事長洽特定關係人劉宏洋認購368萬股及部分非關係人認購232萬股至492萬股，並以每股新台幣23元為轉讓價格，在授權後3個月內分次執行後續處分沛亨私募股票交易及交割程序。

沛亨指出，已依相關法令及沛亨「取得或處分資產處理程序」相關規範程序處理，並依規定洽請會計師就交易價格合理性表示意見；待程序完成後，排除稅賦影響，預計取得處分總價款約新台幣1.38億元至1.978億元，取得資金主要供東荃未來營運所需資金。（編輯：林興盟）1110111

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族