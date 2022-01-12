員工食物中毒引爆示威後 鴻海南印度廠重啟復工

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（中央社清奈12日綜合外電報導）鴻海集團位於印度南部的iPhone組裝廠上月發生員工集體食物中毒事件，引爆罕見大規模示威。一名主管今天表示，關閉逾3週後，工廠終於重啟並恢復生產。

這名不願透露姓名的主管接受路透社採訪時表示，鴻海位於清奈（Chennai）郊外斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的工廠已重新開工，目前只有120名工人上工，且每天只有一班，而非以往的三班制。他還說，工廠需要2個多月的時間，才能恢復到100%的產能。

這間組裝廠原本擁有約1萬7000名員工。去年12月中旬，工廠宿舍發生集體食物中毒事件，導致159名女工送醫，另有超過100人需要醫療照護，事件引發抗議，工廠也於12月18日關閉，待完成相關改善措施後，方可復工。

針對工廠重啟一事，蘋果（Apple）拒絕發表評論，但該公司10日曾表示，印度組裝廠仍在「觀察期」中，蘋果將與獨立稽核人員共同持續監督員工宿舍與餐廳的環境。

鴻海也未回應路透社的置評請求。

先前，組裝廠女工接受路透社訪問時透露，她們被迫住在骯髒擁擠、沒有抽水馬桶的宿舍，餐廳的食物有時還有蟲。

該工廠已開始試生產iPhone 13手機。華盛頓和北京的貿易緊張局勢升級之際，這家美國科技巨頭正試圖降低對中國供應鏈的依賴，因此這家工廠具有重要戰略意義。（譯者：施施/核稿：林治平）1110112