MIH聯盟與Autoware合作 有助鴻海攻電動車自駕

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海推動的MIH電動車開放聯盟與Autoware基金會合作，共同研發電動車自駕解決方案。外媒分析，這可讓鴻海集團為其他汽車製造商和電動車新創公司，提供整合自駕方案的車輛設計與服務。

MIH電動車開放聯盟日前新聞稿指出，與人工智慧（AI）軟體Autoware Foundation，在MIH電動車開放平台項目達成合作，共同研發完整且現代的電動車解決方案，加速MIH平台整合先進駕駛輔助系統（ADAS）方案。

MIH聯盟內的AD/ADAS工作小組也由Autoware的創建者和Autoware基金會的創始成員Tier IV 擔任主席。MIH聯盟指出，Autoware是首個實現自動駕駛汽車All-in-One的開放原始碼軟體組織。

國外科技網站electrick於11日報導，對於鴻海集團、MIH聯盟、鴻海與裕隆合資設立的鴻華先進（Foxtron）來說，與Autoware合作，可為其他汽車製造商和電動車新創公司，提供車輛設計並執行服務。

Electrick分析，電動車買主多是高階車款消費者，這群消費者希望新車具有一定程度的自動駕駛功能。藉由Autoware導入人工智慧專家群，MIH開放平台和鴻海集團可為旗艦車款或是具潛力的電動車製造商，提供經過驗證且具備功能的自動駕駛解決方案。

日前美國消費性電子展（CES 2022）上，MIH聯盟和Autoware基金會的主要成員之一、開放原始碼自動駕駛廠商Tier IV，聯合展示自動駕駛汽車Autoware Open AD Kit的駕駛系統參考實作（Reference Implementation），以及與MIH電動車開放平台的整合應用。

MIH聯盟執行長鄭顯聰日前表示，下個世代的移動產業，以用戶為中心是關鍵，為了讓開發人員能夠創新並創造用戶體驗應用程序，MIH必須實現電動車開放平台的願景。（編輯：郭無患）1110113