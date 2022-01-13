晶技去年稅前盈餘年增119% 每股稅前賺11.93元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）石英元件大廠晶技今天公布自結去年全年稅前盈餘新台幣36.96億元，大幅年增119.4%，去年每股稅前純益11.93元。

晶技下午公布去年12月和全年自結損益，去年12月自結合併營收11.38億元，較前年同期10.74億元成長5.9%，是歷年同期新高；去年12月合併營業利益2.15億元，單月營益率約18.88%，稅前獲利約2.58億元，較前年同期增加51.5%，單月每股稅前純益0.84元。

累計去年全年晶技自結合併營收152.45億元，較前年110.48億元成長37.98%，創歷史新高；去年合併營業利益34.43億元，營益率約22.58%，較前年14.64%增加7.9個百分點，創歷史新高；去年稅前獲利36.96億元，較前年大增119.4%，每股稅前純益11.93元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望今年第1季，本土法人指出，進入季節性淡季，整體石英元件產業處於庫存調整階段，加上中國手機市場需求趨緩、2月有農曆春節長假、工作天數減少等因素，預估晶技第1季業績落在30.5億元至30.7億元區間，較去年第4季回落10%至12%區間。

展望今年，法人指出，5G手機、電動車、Wi-Fi 6滲透率提升，預估今年全球石英元件需求可維持雙位數百分點成長，預期晶技今年本業業績可較去年成長8%至10%。（編輯：張均懋）1110113