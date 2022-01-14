中租台南太陽光電案場開工 併網近300MW拚全台最大

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（中央社記者潘智義台北14日電）中租控股旗下中租能源今天表示，位於台南市七股區的太陽能案場，今天正式開工，單一併網量達296MW，為全台最大，預計於2023年6月完工。

中租控股透過新聞稿指出，行政院副院長沈榮津以錄影方式為開工活動致詞，特別提及地面型光電場是台灣綠電轉型的重要關鍵。

與會的經濟部能源局長游振偉強調，兼顧經濟發展及環境永續，太陽光電是極為適合台灣的發電選項，也將促進產業及企業合作，一起推動能源轉型，提升再生能源占比。

台南市長黃偉哲直言，台南市擁有良好的光電條件，案場開發數量也是全台第一，太陽能發電符合節能減碳與民眾期待。

中租控股董事長陳鳳龍說明，中租從太陽能發電、進而積極跨入儲能與售電，拓展再生能源，並因應未來電動車的普及，投資充電樁業務，積極串起綠能產業的價值鏈。

陳鳳龍表示，今天啟用的台南七股太陽能電廠，與力暘能源合作，包含「天英、天心、天柱、天任、天芮」五個案場，該區域因土壤長期鹽化，不利耕作，卻擁有充沛的日照，適宜建置為太陽能光電廠，在獲得多位地主首肯後，整合出總面積287公頃，裝置容量296MW，年發電量約達4.2億度，預計於2023年6月完工。

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另外，他指出，16日將為屏東二個太陽能電廠舉辦掛錶與開工，為屏東分散集結式地面型佳冬太陽能電廠舉辦掛錶儀式，完成與台灣電力公司併聯送電，該案集結340位地主、459筆土地，裝置容量99MW；同時為屏東枋寮的義暘案場舉辦開工活動，預計於2023年完成併網送電，裝置容量99MW。

中租向中小企業客戶租用廠房屋頂及畜舍，建置屋頂型太陽能電廠，從農業用地、灌溉溝渠、漁電共生，到大型地面案場，目前已擁有2600座太陽能電廠，總裝置容量超過900 MW。（編輯：潘羿菁）1110114