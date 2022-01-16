一銀總行17日起分流上班 桃園地區加強人員防疫

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（中央社記者謝方娪台北16日電）因應疫情風險，公股兆豐金已作好居家及異地辦公準備，因應疫情變化隨時可啟動；第一金指出，一銀總行17日起將啟動分流上班，桃園地區分行則提升防疫規格，大廳服務員及保全人員全需配戴防護面罩。

兆豐金告訴中央社記者，董事長張兆順上週已指示必要時隨時啟動第二辦公室，兆豐金異地及居家辦公相關措施已預先準備妥當，包含場地、電腦設備等，將根據疫情變化滾動檢討，研議是否啟動居家或異地上班。

兆豐金今年並未舉辦大型尾牙，由各單位自主辦理，不過因應近兩週疫情升溫，兆豐金已指示小單位尾牙延後舉辦，並提醒集團員工盡量不要外出並隨時提高警覺，若有接觸可能確診者，應即時通報公司。

第一金旗下第一銀行受訪時指出，自17日開始，總行將啟動3班分流上班，分行部分則顧及農曆過年前民眾至銀行換鈔等業務需求較高，尚未啟動分流上班，改以加強防疫措施因應，每位民眾至櫃檯後都須重新消毒、公共區域每小時消毒、民眾需維持社交距離、全程配戴口罩等，若民眾因開戶身分認證需拿下口罩，只能短暫脫口罩且不得交談。

一銀說明，因應疫情升溫，已全數取消尾牙，並將根據疫情變化滾動檢討防疫措施，研議是否啟動異地或居家辦公；針對桃園地區分行，一銀特別加強防疫規格，大廳服務員及保全人員全需配戴防護面罩，櫃檯全數設置防疫隔板，以避免群聚傳染風險。

因應北部疫情風險，民營金控中信金、富邦金、國泰金、台新金、新光金、玉山金等已陸續加強防疫措施。

新光金指出，目前皆宣導會議多採線上進行並持續維持分流上班；居家辦公由各一級主管自行評估，並保留員工居家辦公彈性申請權利。

新光金各項防疫物資已備達6個月使用量，並將提供高風險地區需對外服務的保服人員必要防疫物資，包含護目鏡、隔離衣等。

新光金表示，將依各地方衛生主管機關發布防疫規定，調整集會活動人數上限，並減少多人集會或共同餐敘等活動，因應疫情變化機動調整公司整體防疫措施。

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玉山金上週自主提升桃園地區分行防疫措施，禁止餐會、非必要外訪，並完成桃園地區員工自主居家快篩及分行消毒工作；總行部分單位，如財金、資訊等已優先啟動異地及居家辦公，並減少非必要外訪，且1月14日起，玉山金總行部分單位已啟動居家辦公，人數近千人。

玉山金指出，有海外回國的同住親友，員工必須通報總行並落實自主健康管理機制；玉山金也鼓勵主管及員工接種疫苗，落實確診者足跡疫調，有任何狀況務必第一時間回報。（編輯：林興盟）1110116