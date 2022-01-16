和泰產險隔離賠10萬防疫保單 擬不再改版上架

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和泰產險月初推出隔離賠新台幣10萬元防疫保單，在金管會緊盯風險控管下，和泰產已暫時下架商品。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北16日電）和泰產險月初推出隔離賠新台幣10萬元防疫保單，被譽為新防疫神單，但在金管會緊盯風險控管下，和泰產已暫時下架商品，原擬17日上架調整版本，但經過研議，和泰產決議暫時不再推新商品組合。

和泰產月初推出一張隔離賠10萬元、確診再賠5萬元的防疫保單，保費定為895元，是繼臺產「防疫神單」後、再有業者推出隔離賠10萬元的防疫保單，開賣短短11天賣2萬件；但因保額高於業界平均，引起金管會注意，和泰產上週緊急公告，11日傍晚6時下架商品，待調整保額後重新上架。

據了解，和泰產原擬將隔離保額下調至3至5萬元，不過經內部研議，考量改版後和現行商品區隔不大，已決定暫時不會再推新的商品組合，公司將以既有法定傳染病防疫商品作銷售。

和泰產現有網路投保防疫保單專案，隔離賠1.2萬元、確診2萬元，保費定為433元；線下防疫保單專案保額最高是「疫起挺你2.0」方案，隔離賠3萬元、確診8萬元，並有疫苗險保障，保費定為1449元。

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臺產2020年底推出一張保費500元、隔離就賠10萬元的防疫保單，隔離保額為業界最高、熱銷逾400萬件，創下保險業奇蹟；但去年中旬本土疫情升溫，臺產也幾乎將逾19億元保費收入回吐，保單獲利情形及公司風險胃納頻受外界關注。

臺產一年期的防疫保單本月將到期，產險業近日陸續推出新防疫保單搶接商機，金管會則表示，審查保單時將會檢視各公司防疫保單的隔離保額、風險控管及費率釐定合理性。（編輯：林克倫）1110116