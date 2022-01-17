聲寶陳盛沺：今年家電營運樂觀 3主力產品銷量看增

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聲寶公司總裁陳盛沺17日表示，雖有美國升息等不確定因素，但台灣得天獨厚，受惠歐美與中國貿易戰，各國增加對台下單，即便有疫情，但工廠正常運作，所以今年台灣榮景可望持續，家電業同步受惠。中央社記者潘智義攝 111年1月17日

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（中央社記者潘智義桃園17日電）聲寶公司總裁陳盛沺今天表示，雖有美國升息等不確定因素，但是受惠美中貿易戰大環境助力，其他地區增加對台灣下單，即便有疫情因素干擾，不過工廠正常運作，預料今年台灣榮景可望持續。

另外，聲寶宣布，今年年終獎金約2.4個月，將平均調薪3%。

陳盛沺在直播旺年會前記者會指出，台灣2021年景氣不錯，在歐美中衝突過程，產業鏈的缺貨多從台灣補貨，台灣2022年雖有選舉變數，不過經濟依然看好，家電業也可望有不錯的銷量，看好今年本業明顯成長，冰箱、空調、洗衣機主要產品應都有不錯商機。

他說，新總部大樓6月完工，第3季進駐，除關係企業瑞智的壓縮機在市場占一席之地，期盼空調也能打響知名度；台南工廠已正式營運，生產基地南移後，也積極擴大南部的市占率。

另外，原物料銅、鐵、塑膠都漲，幾乎所有商品都在漲，隨供應鏈調整，有廠商在缺貨之際趁火打劫；但目前聲寶仍未調漲家電售價，舊產品不漲，新產品新功能訂價較高。

陳盛沺解釋，資產一直活化中，新總部進駐後，總公司現址將往產業園區開發，其中包括辦公大樓，小型科技公司，商場、購物中心，及部分住宅，希望開發案今年能獲主管機關審查過關，進一步進入實質規劃階段，預期容積率可蓋到18萬坪，開發案可望促進地方經濟發展，除出售及出租外，也將留一部分自用。

他評估，台北商辦廠房太貴，一坪新台幣70至80萬元，桃園離機場近，開發案可吸引外商承租。

至於土城廠區銀青宅開發案，正積極進行，聲寶持有樓地板面積約5000多坪，合作伙伴國美持以約1萬坪，預計兩年蓋好。

聲寶關係企業瑞智獲利改善，今年要提價，台灣一年壓縮機市場才20至30萬台，但瑞智一年出貨千萬台。

聲寶2021年前3季每股賺4.3元，預估今年平均加薪3%，今年的年終獎金2.4個月。另外，線上旺年會抽獎總獎金新台幣800萬至1000萬元，最大獎10張聲寶股票，價值逾30萬元。（編輯：潘羿菁）1110117