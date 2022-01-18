鄭弘孟：工業富聯是大數據公司 聚焦三驅動領域

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海旗下工業富聯執行長鄭弘孟今天表示，工業富聯是大數據公司，未來聚焦電動車、半導體生態系和工業元宇宙等三大數據驅動領域。

鄭弘孟今天受邀出席商業周刊「2022商周線上圓桌造局者論壇」，鄭弘孟以一個簡單公式指出，工業富聯是一個人工智慧A（Artificial Intelligence）加上大數據B（Big Data）、雲服務C（Cloud Technology）、專業領域知識D（Domain Know how）、實證E （Evidence），總和即是 Fii（工業富聯英文簡稱）的大數據公司，未來聚焦電動車、半導體生態系和工業元宇宙等三大數據驅動領域。

在電動車，鄭弘孟表示，工業富聯以輕量化、省電化以及智能化需求為布局目標；在半導體，他認為，半導體晶圓製造是大數據的產業，誰更精準掌握設備及製程參數，在疫情、地緣政治和晶片缺貨中就能勝出，工業富聯可藉由打造燈塔工廠的方式，改善半導體企業的效益。

在工業元宇宙，鄭弘孟表示，這正是工業富聯的既有實力，透過數據採集、傳輸、運算、人工智慧，以及區塊鏈提升生產管理效益。

鄭弘孟指出，工業富聯遍及全球12個國家及地區、超過20萬名員工，運用各種數據輔助決策進行，是推動數位轉型的重要關鍵。

他以COVID-19疫情期間為例，企業決策者在第一時間確保同仁安全、也兼顧營運順暢，必須利用科學方法採集和數據解讀，將全球各生產基地的數據整合在防疫平台上，以利即時滾動調整政策調整。（編輯：黃國倫）1110118