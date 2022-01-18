金管會推主題式監理沙盒 聚焦數位身分認證

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（中央社記者謝方娪台北18日電）金融監理沙盒去年下半年核准案掛零，金管會為金融創新再出招，推出主題式監理沙盒，首波主題定為「數位身分認證及授權」，業者可在3月中旬至5月中旬申請進入沙盒或業務試辦。

金管會自2018年4月起實施金融監理沙盒，並在2019年建置銀行、保險及證券3業別業務試辦，透過沙盒及試辦雙軌併行以推動金融創新。為進一步吸引業者投入，金管會綜合規劃處長胡則華今天宣布推動「主題式監理沙盒及業務試辦」，首波主題定為「數位身分認證及授權」。

胡則華表示，根據世界銀行2020年11月發布全球推動監理沙盒經驗的研究結果報告，監理沙盒須符合市場需求，推動主題式監理沙盒有助發展特定類型技術，因此，金管會順應國內市場發展趨勢及民眾需求，推出主題式監理沙盒及業務試辦，將主動對外徵求案件。

近年數位金融浪潮來襲，從註冊、登入到交易都需確保安全性，金融機構也需辨識客戶身分、進行認識客戶（KYC）、驗證客戶身分等程序；本次金管會選定「數位身分認證及授權」為主題，主要劃分為身分確認（Identity proofing）、認識客戶（KYC）、身分驗證（Authentication）及授權（Authorization）4個領域。

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胡則華說，金管會預計今年2月中旬舉辦說明會，並輔導有意參加的業者，業者可於今年3月中旬至5月中旬提出創新實驗或試辦申請，屆時金管會將以批次方式進行審查，並對外公布審查通過的業者名單。

截至目前為止，金管會合計已核准40件監理沙盒及業務試辦申請案。金管會主委黃天牧日前在新春記者會揭露金融創新成績單，除了持續推動監理沙盒實驗，金管會也推動金融業務試辦並積極進行法規鬆綁。（編輯：潘羿菁）1110118