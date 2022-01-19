新光三越今年業績目標830億元 挑戰新高

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（中央社記者曾智怡台北19日電）儘管受COVID-19疫情衝擊，新光三越2021年營收約新台幣797億元，與前年幾乎持平；副董事長暨總經理吳昕陽今天表示，今年會持續謙卑努力，既有店業績目標訂在830億元，較去年成長約4%。

新光三越今天舉行年終媒體交流會，吳昕陽表示，去年疫情嚴峻挑戰下，全年業績是797.5億元，和前一年相比負成長1.35%；一年來抱持謙卑心情感謝政府機關、消費者、工作夥伴的支持與愛護。儘管目前疫情狀況又出現變化，「但新光三越會正面面對所有事情」，持續努力，今年業績目標訂在830億元。

攤開近年新光三越營收目標，830億元不僅創全年新高，成長幅度約4%。

談及今年業績達標成長動能，吳昕陽指出，分析去年狀況和現在，人們對於疫情看法已慢慢改變，且疫苗施打率持續提升；今年心理層面上，「消費者會比較relax」，畢竟人們需要生活、出門購物，而非整天待在家。

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吳昕陽表示，回顧疫情嚴峻期間，全台新光三越共有21天輪流停業，今年會規劃41項改裝計畫，其中約12項是整層樓的大改裝，是重點工作；並持續布局線上經營，例如去年線上購物業績成長逾10倍，過年禮品業績也翻倍成長，歸功於通路越趨多元，包含App、EC電商、熟客系統等。

另一方面，新光三越位在高雄的Skm Park預計年前開幕，是新光三越首度跨入Outlet經營，首年營收目標是50億元；東區的Diamond Tower則會在第4季開幕。吳昕陽表示，Skm Park位在高雄，除科學園區熱度加持，也是國內唯一最具娛樂功能的商場，例如電影院、賽道、遊樂園、跳跳床、健身房等，「值得期待」。（編輯：張均懋）1110119