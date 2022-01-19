股匯雙跌 新台幣連二貶收27.651元

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）受到美股重挫拖累，外資加重匯出力道，台灣今天上演股匯雙跌戲碼，新台幣兌美元連二貶，收盤收在27.651元，貶2.7分，跌至近1週新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.375億美元。

市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步將更為激進，美股主要指數收盤皆重挫，台股也受到影響，今天開低震盪，台積電無力反攻，終場指數下跌151.18點，收在18227.46點，跌破月線，但守住18200點關卡。

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外匯交易員表示，外資賣超台股並擴大匯出，使得新台幣由升轉貶，今天開盤價為27.63元，最高27.60元、最低27.651元；不過農曆年前出口商有拋匯需求，只要新台幣走貶，就會進場拋匯，帶來支撐力道。

外匯交易員分析，美國公債殖利率走高，金融市場需要點時間消化情緒，不排除外資持續匯出，但農曆年前的出口商拋匯有助於阻擋貶勢，短線新台幣料將呈現區間整理。（編輯：黃國倫）1110119