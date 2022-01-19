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鴻海再砸13.8億元 投資電動車子公司

2022/1/19 19:01
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海今天晚間公告，透過子公司再砸5000萬美元（約合新台幣13.8億元）投資電動車子公司。

鴻海今天晚間公告，子公司Foxconn Assets Management LLC.取得Foxconn EV Technology Inc.股權，交易總金額5000萬美元，持股比例28.6%。鴻海指出，目的為長期投資。

鴻海子公司PCE Paragon Solutions Kft.去年11月對Foxconn EV Technology Inc.投資1.25億美元，持股比例約71.4%；鴻海最新公告，Foxconn Assets Management LLC.也注資並取得股權。

鴻海集團積極布局電動車領域，董事長劉揚偉日前表示，到2024年，台灣產業在電動車三電系統包括電池、電池、電機、電控等的自製率，可達到9成。

鴻海今年上半年將在台灣正式銷售電動巴士E-bus；至於美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors的Endurance電動皮卡車款產線，最快第3季開始生產並貢獻營收。

在泰國，鴻海攜手泰國國家石油（PTT）建立BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）營運模式，今年下半年將開始建廠，此外下半年在中東電動車專案將正式啟動。（編輯：潘羿菁）1110119

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