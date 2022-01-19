聯亞藥重大訊息將公布 20日暫停交易

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聯亞藥19日公告，因有重大事項待公布，經櫃買中心同意自20日起暫停交易。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）聯亞藥今天公告，因有重大事項待公布，經櫃買中心同意自111年1月20日起暫停交易，並預計明日下午召開重大訊息說明記者會。

聯亞藥為聯亞生技集團旗下子公司，專注於研發製造創新生物改良性蛋白質藥品與特殊針劑藥品。

聯亞生技集團研發的COVID-19疫苗UB-612因中和抗體效價偏低，沒通過緊急使用授權（EUA），但仍有1500名受試者參與第3劑的延伸試驗。聯亞也於去年底時呼籲政府重啟UB-612疫苗EUA 2.0與時俱進的審查。

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此外，聯亞藥在去年6月下旬登錄興櫃交易，由於登錄興櫃後至8月間股票價格出現異常波動，日前遭新竹地檢署兵分多路搜索，並傳喚管理階層及相關證人等17人到案說明。

聯亞生技集團15日發布聲明稿指出，2015年有發股票給員工，在聯亞藥上興櫃後，並無限制員工出售股票。個別員工涉嫌違反證券交易法內線交易一事表達遺憾。公司基本鼓勵員工長期投資，與公司共存共榮，不贊成短線炒作，會持續加強員工法律遵循的教育訓練。（編輯：潘羿菁）1110119