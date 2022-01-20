台股挫逾百點後跌勢收斂 盤中暫守18100點

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（中央社記者潘智義台北20日電）美股主要指數齊跌，尤其費城半導體指數重挫逾3%，加上春節封關前資金退場，台股今天一度大跌逾百點，但隨後跌勢收斂，盤中仍力守18100點之上。

11時止，加權指數來到18167.59點，下跌59.87點，成交金額新台幣1357.42億元，8大類股持漲跌互見，機電、金融、泥窯類股下跌，營建、造紙、食品、紡織、塑化上漲。

台積電盤中來到647元，下跌7元；大立光來到2075元，下跌25元；鴻海在平盤103.5元附近游走；聯發科一度小漲，隨後殺至1070元，下挫30元。

塑化股台塑盤中小漲1.5元，來到107.5元；南亞上揚0.6元，來到88元；台化在近平盤79.9元附近徘徊；台塑化下滑0.4元，來到97.8元。

德信證券副總經理吳文彬接受中央社電訪表示，美股大跌，台股跟著拉回，主要還是反映農曆年的長假效應，雖經利空測試但台股仍處於多方，尤其台積電近期股價維持強勢，投資人不必過於擔心。

吳文彬指出，近10個交易日融資減少約139億元，今年以來融資更減少超過200億元，不少市場主力也在農曆年前撤離，長假前的融資減肥，有利年後資金重回股市。（編輯：楊蘭軒）1110120