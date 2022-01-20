更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股8/300

台股挫逾百點後跌勢收斂 盤中暫守18100點

2022/1/20 11:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）美股主要指數齊跌，尤其費城半導體指數重挫逾3%，加上春節封關前資金退場，台股今天一度大跌逾百點，但隨後跌勢收斂，盤中仍力守18100點之上。

11時止，加權指數來到18167.59點，下跌59.87點，成交金額新台幣1357.42億元，8大類股持漲跌互見，機電、金融、泥窯類股下跌，營建、造紙、食品、紡織、塑化上漲。

台積電盤中來到647元，下跌7元；大立光來到2075元，下跌25元；鴻海在平盤103.5元附近游走；聯發科一度小漲，隨後殺至1070元，下挫30元。

塑化股台塑盤中小漲1.5元，來到107.5元；南亞上揚0.6元，來到88元；台化在近平盤79.9元附近徘徊；台塑化下滑0.4元，來到97.8元。

德信證券副總經理吳文彬接受中央社電訪表示，美股大跌，台股跟著拉回，主要還是反映農曆年的長假效應，雖經利空測試但台股仍處於多方，尤其台積電近期股價維持強勢，投資人不必過於擔心。

吳文彬指出，近10個交易日融資減少約139億元，今年以來融資更減少超過200億元，不少市場主力也在農曆年前撤離，長假前的融資減肥，有利年後資金重回股市。（編輯：楊蘭軒）1110120

延伸閱讀
市場觀望台積電大立光法說會 指數平盤附近遊走台股盤中賣壓出籠 18300點得而復失台股盤中重挫逾210點 跌破18300點整數關卡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀