餐飲業與病毒共存 漢來1月營收拚同期新高

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（中央社記者江明晏台北20日電）旗下有「漢來海港」吃到飽餐廳的漢來美食表示，後疫情時代，消費者要有與病毒共存的心理準備，近期雖有疫情干擾，1月營收仍有望續創同期新高。

漢來美食副總經理吳若寧表示，餐飲業經過兩年的防疫經驗，在防疫工作上已有完善的SOP，集團也要求餐廳員工至少要打兩劑疫苗，加上民眾普遍都已接種疫苗，疫苗覆蓋率高，認為這波疫情應該不會像去年5月一樣恐慌。

此波疫情從桃園機場擴散出來，漢來觀察，桃園地區的餐廳確實營業額受到影響，自助餐廳漢來海港取消訂位的比例大概有3成，尾牙、圍爐訂單也有零星取消，但因為一直有候補訂位，所以影響不大；外帶年菜今年預估營業額可達1800萬元，年節禮盒營業額達2800萬元。

漢來美食至今為止的1月營收已年增10%，有機會在疫情陰影下續創同期新高。

由於原物料上漲，漢來美食已在1月針對自助吃到飽餐廳漢來海港調漲，但主管觀察，目前生意沒有受到影響，集團也規劃今年為員工加薪3%。

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此外，南港漢來飯店預計今年12月開幕，為漢來集團在高雄以外的第2家飯店，漢來美食旗下8家餐廳也將插旗其中，成為2023年的最大成長動能。吳若寧表示，南港漢來飯店除了有首家升級版的自助餐外，也將引入火鍋、鐵板燒、宴會廳等品類，旗下名人坊也將進駐，年底前總店數將達53家店；漢來美食目前共計有17個品牌、44家店。

疫情期間，漢來美食集團展店腳步未停歇，看準新竹的消費力與後續發展，首度插旗新竹地區，於竹北遠東百貨開出「上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包」兩大品牌分店。漢來在2020年於桃園開出「上菜」新品牌，近期於竹北開出品牌第2家分店；「漢來上海湯包」繼2017年於台中開出首間分店後，即以一年一店的速度於五都展店扎根，今年首度插旗竹北開出第6家分店。（編輯：張均懋）1110120