貿聯完成德商LEONI工業應用事業群100%收購案

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）貿聯-KY今天宣布以企業價值約4.51億歐元，完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群LEONI IN的100%股權收購。自2022年1月21日起，工業應用事業群正式稱為INBG並認列收益。

INBG全球擁有15個生產基地和3000多名員工；2020年經會計師查核的銷售額為4.316億歐元，毛利淨額1.073億歐元，息稅前利潤2915萬歐元；2021年度自結的銷售額超過5億歐元。

貿聯表示，INBG致力於材料研究以達到極端條件的最高要求，例如半導體產線，其中包含符合一級無塵室製造標準線束；其次為數據中心高速線領導者並參與技術規範制定；以及醫療用微型抗菌矽膠線束。此收購不但加速實現貿聯全球布局的長期策略，同時達成產品附加價值的提升，並切入高端應用客群。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，期待加入INBG專業團隊後，提供更頂尖的材料技術，加速產品組合優化。預期整合後將擴大跨事業群交叉銷售機會，增加工業應用的市場佔有率，強化長期成長動能並提升採購成本優勢；一站式產品設計、製造以及跨應用技術支援，可快速回應客戶需求，擁短鏈優勢。

另外，貿聯表示，INBG業務涵蓋6大領域，2020年銷售占比分別為19%的矽膠應用線材、19%的客製化線束設計、19%的醫療保健、19%的工業自動化與驅動裝置、14%的機器人解決方案、10%的數據通訊解決方案。

線材應用則涵蓋電動車高壓線、電力能源傳輸、一級無塵室製造（半導體、光學、航太、面板製造領域等）所使用線束、大型數據中心400G高速銅纜、呼吸器、醫療成像儀器牙科相關設備應用、工業機器人、視覺機器人、工業驅動裝置、自動化電機電源系統等領域。

貿聯指出，工業應用事業群營運健全且獲利穩定，收購後將不會進行組織重整計畫。此收購行動為貿聯全球化布局、在地化生產的長期策略之一。（編輯：楊凱翔）1110121