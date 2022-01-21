銀行數位存款帳戶衝破千萬戶 LINE Bank奪第5

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（中央社記者謝方娪台北21日電）數位時代來臨，銀行數位存款帳戶數2021年底正式跨過千萬大關，其中純網銀LINE Bank開業未滿一年就達73.3萬戶，擠下中信銀、奪數位存款帳戶數第5名。

金管會統計，截至2021年12月底，已有35家實體銀行、2家純網銀開辦數位存款業務，合計已開立數位存款戶數達1047萬戶，其中樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）共吸引80萬開戶數，市占率7.64%，LINE Bank更憑藉社群整合優勢，開業未滿一年就衝入銀行數位存款帳戶前5大排行榜。

數位存款帳戶數最多的銀行是台新Richart，有274.8萬戶，是37家銀行中唯一一家數位存款帳戶破200萬戶的銀行；第二名是國泰世華KOKO，有145.1萬戶；第三名是永豐大戶DAWHO，有108.6萬戶。

第四名是一銀iLEO，有81.4萬戶；再來是純網銀LINE Bank以73.3萬戶氣走中信銀，奪下第五名。

金管會官員指出，數位存款帳戶衝破千萬戶共有4因素帶動，第一，網路媒體社群推廣；第二，銀行主打台外幣高利存款、跨行轉帳或提領免手續費等優惠；第三，搭配信用卡或簽帳金融卡消費給予折扣、回饋等；第四，響應政府振興五倍券政策，銀行提供綁定數位錢包回饋等。

數位存款帳戶共分為3類，第一類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，共245.2萬戶；第二類是已開立自行帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，共332.6萬戶；第三類為他行存款或信用卡客戶在線上開立的帳戶，因為開戶方式最方便，共有469.3萬戶，是3類別裡最多。

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若單看純網銀，同樣集中開立第三類帳戶較多、共有77萬戶，第一類帳戶僅有3萬戶。官員分析，第三類帳戶是非自行客戶開立，從第三類角度切入可以短期內獲得大量來客數，這也是純網銀整體經營策略考量。

2021年為台灣純網銀元年，樂天銀行、LINE Bank正式開業，將來銀行也趕在年底取得營業執照，預計2022年首季開業。截至去年底，樂天銀帳戶數達6.7萬戶，LINE Bnak則有73.3萬戶。（編輯：黃國倫）1110121