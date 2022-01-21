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立委提凍結潛艦預算 台船工會：將影響國防戰力

2022/1/21 17:07
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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）立法院日前審查國防預算，部分立委有意凍結潛艦預算新台幣30億元。台船工會今天表示，逾400位專業潛艦人力投入建造作業，若凍結預算，不僅嚴重打擊潛艦專業人員士氣，也將影響台海國防戰力的布局，呼籲立委讓潛艦預算過關。

立法院國防委員會日前審查國防預算，其中，潛艦國造預算超過95億元。多位立委認為海軍在系統整合、主合約商管制作業等能力都有疑義，提案凍結30億元。

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台船企業工會理事長黃日進今天透過新聞稿表示，打造潛艦是政府交付的任務，台船如質推動進度。若凍結預算，不僅嚴重打擊潛艦專業人員士氣，也影響台海國防戰力布局。

他呼籲，潛艦國造是國家重要政策，台船執行任務以來，超過400位專業潛艦人力投入建造作業，目標如期完成任務，提升海疆戰力、維護國家安全。希望立委多為台船及員工著想，讓潛艦預算過關。（編輯：林興盟）1110121

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