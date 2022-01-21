三商壽去年稅後賺10.9億元 第4季獲利回吐

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（中央社記者謝方娪台北21日電）三商美邦人壽今天公布2021年財報自結數，全年稅後淨利新台幣10.9億元，年減逾2成。三商壽第4季出現獲利回吐，主因第4季通常因保單利率調整等因素，負債成本較重所致。

三商壽今天公布2021年稅後淨利10.9億元，每股盈餘0.42元，淨值414億元，總資產達1.4兆元，較2020年底成長4.6%。三商壽財務長曾裕芳指出，2021年前3季稅後淨利達19.6億元，不過第4季通常保單成本較重，全年獲利下降至10.9億元。

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三商壽2021年全年新契約保費收入達322億元，年增17%，長年繳投資型新契約保費也較2020年成長33%，表現亮眼。曾裕芳說，去年中旬壽險業新契約業務推廣一度受到疫情影響，第4季業績表現有大幅拉回，第4季通常因保單利率調整等因素使負債成本較重，因此獲利出現回吐。

展望2022年，三商壽預計持續著重投資型保單銷售，並將開發壽險、醫療險、意外綜合險、意外失能險、骨折險等不同類型的保障型商品，持續提升整體銷售動能；至於投資表現上，三商壽投資長林大鈞先前在第3季法說會表示，2022年對股市態度維持審慎樂觀，將謹慎篩選產業和個股，提高國內外股票部位配置。（編輯：張均懋）1110121