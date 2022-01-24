台積電開低走高 攀升至647元收復月線

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（中央社記者張建中新竹24日電）晶圓代工廠台積電今天股價開低走高，一度由黑翻紅，攀升至新台幣647元，收復月線關卡。

美股上週五持續重挫，道瓊工業指數下跌450.02點，跌幅1.3%；那斯達克指數下跌385.1點，跌幅2.72%；費城半導體指數下挫59.966點，跌幅1.72%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在124.53美元，下跌3.8美元，跌幅2.96%。台積電今天股價跳空開低，以639元開出，早盤一度達637元，下跌4元。

台積電近日股價快速回檔，已自歷史最高價688元下滑51元，隨著低接買盤湧入，台積電股價跌幅收斂，一度由黑翻紅，達647元，上漲6元，收復644元月線關卡。台積電市值增加1555億元，攀高至16.77兆元，貢獻大盤指數約50點。

台積電對未來營運展望樂觀，不僅第1季可望淡季不淡，季營收將達166億至172億美元，季增7.4%，並續創單季歷史新高。全年業績也將維持高度成長，美元營收將成長25%至29%。（編輯：楊蘭軒）1110124