更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
迪化街餅店李亭香貯存逾期原料 罰30萬元
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300

台積電開低走高 攀升至647元收復月線

2022/1/24 11:10（1/24 11:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電24日股價開低走高，攀升至新台幣647元，收復月線關卡。（中央社檔案照片）
台積電24日股價開低走高，攀升至新台幣647元，收復月線關卡。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）晶圓代工廠台積電今天股價開低走高，一度由黑翻紅，攀升至新台幣647元，收復月線關卡。

美股上週五持續重挫，道瓊工業指數下跌450.02點，跌幅1.3%；那斯達克指數下跌385.1點，跌幅2.72%；費城半導體指數下挫59.966點，跌幅1.72%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在124.53美元，下跌3.8美元，跌幅2.96%。台積電今天股價跳空開低，以639元開出，早盤一度達637元，下跌4元。

台積電近日股價快速回檔，已自歷史最高價688元下滑51元，隨著低接買盤湧入，台積電股價跌幅收斂，一度由黑翻紅，達647元，上漲6元，收復644元月線關卡。台積電市值增加1555億元，攀高至16.77兆元，貢獻大盤指數約50點。

台積電對未來營運展望樂觀，不僅第1季可望淡季不淡，季營收將達166億至172億美元，季增7.4%，並續創單季歷史新高。全年業績也將維持高度成長，美元營收將成長25%至29%。（編輯：楊蘭軒）1110124

延伸閱讀
台積電資本支出破兆 三星電子恐難追上台積電去年每股賺23.01元 再創歷史新高台積電今年美元營收看增29% 長期毛利率目標53%起跳
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀