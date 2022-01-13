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台積電今年美元營收看增29% 長期毛利率目標53%起跳

2022/1/13 16:26（1/13 16:59 更新）
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台積電總裁魏哲家預期，台積電今年美元營收可望成長25%至29%，長期毛利率目標也從先前的50%上調至53%以上水準。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電總裁魏哲家預期，台積電今年美元營收可望成長25%至29%，長期毛利率目標也從先前的50%上調至53%以上水準。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電總裁魏哲家看好今年全球晶圓代工產值可望成長20%，他預期，台積電今年美元營收可望成長25%至29%，預期未來幾年，美元營收年複合成長率可望達15%至20%，長期毛利率目標也從先前的50%上調至53%以上水準。

台積電下午舉行線上法人說明會，魏哲家表示，包括市占率提升、漲價效益及出貨量增加，成為台積電今年營運成長動能。受惠5G、高效能運算產業發展大趨勢，以及終端產品半導體內含量增加，台積電長期美元營收年複合成長率可望達15%至20%。

台積電副總經理暨財務長黃仁昭指出，今年高效能運算及車用電子平台業績成長將優於公司整體水準，物聯網平台表現與公司整體水準相當，智慧手機平台則接近公司平均水準。

黃仁昭說，先前設定的長期毛利率目標為50%以上，因需求強勁及成本改善，長期毛利率目標為53%以上。

針對法人關心半導體產業景氣循環，魏哲家表示，台積電具技術領先、卓越製造與客戶信任優勢，無論在景氣揚升或反轉都將處於相對好的位置。（編輯：張良知）1110113

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