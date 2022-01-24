台積電領漲救援 台股盤中觸及萬八關卡收漲89點

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）美股連續重挫，重擊台股多頭信心，早盤一度大跌超過200點，所幸在台積電強彈下，指數由黑翻紅，高低點拉抬逾300點，盤中最高一度來到18004.45點，收盤漲89.74點，收17989.04點，守穩季線17836點。

加權股價指數終場上漲89.74點、漲幅0.5%、收在17989.04點、成交值新台幣2633.75億元，台積電上漲1.87%，收653元，貢獻指數超過百點，櫃買指數也在半年線217.35點獲得支撐，分析師表示，若國際指數止跌，台股可望在季線之上展開築底走勢。

分析師表示，台股距離農曆年封關剩下最後2個交易日，不願抱股過年的投資人近期已陸續出脫持股，且由於台股將休市7個交易日，在前景未明下，多頭追價意願也不強烈，只要國際股市震盪趨緩，牛年最後2個交易日盤勢估將相對清淡。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，近兩年外資雖賣超了近1兆元，但原因主要是獲利了結，尤其疫情升溫以及通膨議題，股市陷入高檔震盪，更使得獲利個股成為外資提款機，根據歷史經驗，外資今年回補台股的機會相對增加。

詹祖光說，不過要提醒的是，第1季仍有許多因素可能造成台股市場震盪，例如美國利率政策、供應鏈瓶頸、勞動力短缺、碳價上揚等可能推升通膨，新冠病毒若持續出現變異，又會影響廠商交期、通膨造成的價格上揚等等，需要持續觀察。

此外，分析師也指出，本土疫情變化也牽動台股第1季走勢，尤其是農曆年後疫情發展是否讓管制趨嚴，進而影響內需消費及今年經濟成長率，都將是長假將至帶來的變數。（編輯：黃國倫）1110124