家樂福桃園8間量販門市 即日起啟動6大防疫措施

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）本土疫情升溫，家樂福今天宣布，桃園地區8間量販門市即日起至2月6日升級每天閉店消毒、收銀和手推車逐一消毒、員工自我監測3次等6大防疫措施，未來將擴及全台各區域。

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心下午宣布1月25日至2月7日維持二級警戒，但強化防疫措施，包括公共場所嚴格遵守實聯制、賣場等場所加強人流管制、禁止試吃，及大眾運輸車廂禁止飲食等。

家樂福稍後也宣布，桃園地區春日、經國、八德、中壢、中原、內壢、平鎮、青埔等8間量販門市即日起至2月6日止，自主升級6大防疫措施，盼提供給消費者與員工安全的消費與工作環境，未來將逐步擴及到全台各區域。

家樂福的6大措施如下：第一、閉店進行全面清消。家樂福8間門市自主添購清潔公司級消毒設備，員工在店面閉店後進行全店清消，著重店面把手、商品區、置物櫃、服務台等區域，24小時門市則在凌晨2點至4點時、顧客較少時段進行消毒。

第二、收銀線採單組客人消毒。為避免收銀線的交互感染，收銀線採逐個客戶消毒，員工在結帳完畢後，用酒精擦拭收銀線的輸送帶區域。

第三、設立手推車清消專區。手推車為賣場內消費者長時間使用的器具之一，使用過後的手推車將集中管理，並且以酒精槍全面將把手、手推車欄杆消毒，消費者可認明「已消毒手推車」字樣再使用。

第四、專人巡視手扶梯及電梯按鈕等熱區不定時消毒。各店派專組人員將手扶梯把手、電梯按鈕、廁所握把等區域全面巡視進行逐一消毒。

第五、入口處強化防疫管理並提供一次性手套。入口處因應人潮，每店加派人手強化實聯制、量體溫、酒精消毒的防疫管理，並且將筆、手提籃等消費者接觸物品進行不定時消毒，並提供一次性的手套讓民眾自行取用，降低交互觸摸商品的風險。

第六、員工每日自我監測3次。員工每日上班、中間休息、下班時間要進行體溫測量及手部消毒。（編輯：康世人）1110124