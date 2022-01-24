台灣首家 台達6棟廠辦通過WELL健康安全評價

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台達電子今天宣布，台北總部、上海運營中心暨研發大樓、美洲總部等6棟廠辦通過WELL健康–安全評價（WELL Health-Safety Rating，簡稱WELL HSR），為首家台灣科技業通過審查的公司。

台達電表示，「WELL健康 安全評價」由國際WELL建築研究院（IWBI）制定，是因應疫情時代對既有建築的營運管理措施，台達電導入其中15項條款，並結合台達電解決方案及產品，包括室內空氣品質管理解決方案、中央監控平台、紫外線抑菌燈，以及協助管理人員掌握水電使用的電能源在線系統等。

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台達電執行長鄭平表示，台達從推廣建築節能，逐步擴展至關注使用者的健康建築，在與疫情共存的時代下，更顯重要。台達以建築節能與能源管理為核心，在開放物聯網的架構上，整合建築內不同子系統與設備，以科技打造健康、智慧、節能的建築。此次跨國一次通過六棟建築WELL HSR評價，提供員工、訪客安心健康的室內環境，是ESG結合企業營運的具體實踐。

IWBI亞洲區總裁雪婭表示，台達電為國際WELL建築研究院拱心石級會員，是IWBI推動健康建築的重要合作夥伴。在台灣科技業中率先通過WELL HSR評價，完成跨國多棟申請，面對後疫情時代的維運管理，把員工健康與安全置於決策的核心，同時運用台達樓宇自動化科技，持續扮演全球健康建築的領導角色。（編輯：張均懋）1110124