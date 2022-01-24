中信金儲備幹部招募逾80人 首年挑戰百萬年薪

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（中央社記者蘇思云台北24日電）中信金今天表示，2022年儲備幹部計畫（MA）徵才逾80人，首年挑戰百萬年薪，其中更新增國際金融業務菁英組，瞄準具跨領域與語言優勢的人才。此外，今年也將大舉招募業務與數位人才逾500人。

中信金控今天發布新聞稿，宣布2022年「儲備幹部計畫（Management Associate Program，簡稱MA計畫）啟動。

中信金指出，本計畫是台灣金融業唯一2年2次升遷機會的MA計畫，MA首年就能挑戰百萬年薪，公司也會安排系統性輪調並有高階主管導師協助拉高視野，更有機會加入跨國重大策略專案，升遷主管職也比一般員工快2到3倍。

中信金表示，2022年MA計畫共開放9大組別，金控下設經營管理、財務管理2組，旗下子公司中國信託商業銀行因應國際化發展，整合風險管理組，還有法人金融、科技、個人金融、資本市場、國際金融業務菁英組（International Banking Associate, IBA），子公司台灣人壽則有保險數位組，MA計畫整體延攬超過80人，今天起開放申請，收件到今年3月21日止。

中信金指出，今年度新設置的IBA，3年完訓通過考核後，有機會快速升到客戶經理，歡迎學士以上、具備跨領域多元背景、中英文流利，或通曉日語或東南亞語系的人才踴躍報名，也歡迎在台發展的僑外人才應徵。

中信金人資長卓長興表示，中信金是台灣國際版圖最完整的金控公司，公司提供完善的培訓資源、員工福利及一展長才的職涯舞台，並且持續擴大招募海內外優秀人才。

不僅MA計畫增額，中信金控今年也大舉招募業務與數位人才，預計開出逾500個職缺。中信銀聚焦台灣與海外中小企業市場，今年預計招募200人以上的中小企業業務團隊。

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在數位方面，中信金指出，將聚焦軟體工程、雲端技術、大數據及數位流程等領域，今年持續擴大招募超過300位軟體開發工程師、軟體設計工程師、業務分析人員、專案管理師、企業架構師等科技人才，並比照科技業設有專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供2次升遷機會。

中信金表示，每年舉辦「Rising Star暑期實習計畫」，為期2個月的實習期間，表現優秀的學生有機會於畢業前錄取MA或專業職缺，收件到今年3月1日止。中信金今年將採虛實整合的全通路方式宣傳，並視疫情狀況即時調整。（編輯：潘羿菁）1110124