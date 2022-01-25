力積電估今年營收逾800億元 獲利將超越200億元

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（中央社記者張建中新竹25日電）晶圓代工廠力積電今年營運展望樂觀，產品平均售價可望揚升，全年總營收將逾新台幣800億元，稅後淨利將超越200億元。

力積電下午舉行線上法人說明會，董事長黃崇仁表示，去年營運表現符合預期，營收656.23億元，毛利率42%，稅後淨利160.92億元，每股純益4.92元。

展望今年，黃崇仁說，目前70%至80%的記憶體和邏輯產能都已與客戶簽訂合約，今年產品價格會比較穩定，不會像去年強勁上揚，不過估計今年產品平均售價仍將上漲約5%至10%。

黃崇仁表示，力積電單月營收已接近70億元，預期今年總營收將超過800億元，稅後淨利將超過200億元。即營收將年增21.9%以上，稅後淨利增逾24.3%。

至於銅鑼廠，黃崇仁說，今年9月、10月將導入機台，預期2023年銅鑼廠績效才會逐步顯現。目前有國外大廠希望銅鑼廠能協助生產，銅鑼廠的投資正確。

力積電總經理謝再居表示，邏輯產能已與客戶簽訂3年合約，記憶體產能也與客戶簽訂2年合約，目前皆全產能生產，感受不到會有供過於求情況出現。

力積電副總經理譚仲民說，電源管理晶片（PMIC）成長力道會比較大，隨著8吋產能持續擴充，分離式元件業績也將持續成長。

至於資本支出，譚仲民表示，今年資本支出將約15億美元，其中的3%將用於8吋廠，其餘的97%將用於12吋廠，明年資本支出可能會持續增加。（編輯：黃國倫）1110125