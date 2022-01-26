台股封關後休11天 財長：國安基金緊盯國際市況

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（中央社記者吳佳蓉台北26日電）今天台股牛年封關，之後休市11天。財政部長蘇建榮表示，春節期間國際股市照常開市，國安基金將密切注意變化；目前國內基本面仍相當穩健，廠商投資意願高，看好今年出口能在高基期下持續成長。

蘇建榮今天率次長及各署官員，於財政部大樓門口除舊布新貼春聯，並接受媒體聯訪。

美股近期跌勢不止，蘇建榮受訪時指出，主要有兩項因素，第一，美國聯準會（Fed）升息、縮表因素仍持續影響金融市場。第二，俄羅斯跟烏克蘭衝突，雙方若引發戰爭，將牽動歐盟及俄羅斯的國際局勢變化，值得密切關注。

台股今天牛年封關後，將休市長達11天。身兼國安基金委員的蘇建榮表示，期間國際股市仍照常開市，因此，國安基金幕僚單位仍會持續關注國際經濟情勢變化，若有必要，年後開市隨時都可召開國安基金臨時委員會因應。

蘇建榮強調，目前台股基本面沒有問題，2021年出口年增3成，經濟成長率也創11年新高，雖然因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，影響國內服務、餐飲業，但製造業及實體經濟表現仍不錯。

展望虎年景氣，蘇建榮形容可望「虎虎生風」，近幾個月進口資本設備成長許多，代表廠商看好國內市場，持續進行投資；外銷訂單最新數據也相當亮眼，經濟表現相當穩健；樂觀看待今年出口可在高基期狀態下，持續保持成長。

另一方面，因應立法院要求，財政部正進行「囤房稅」修法評估，媒體關心最新進度。蘇建榮表示，「還在評估中」，會綜合考量地方政府意見及整體政策方向；根據掌握，大部分縣市仍傾向不修法提高稅率上限，台北市則主張提高，給予更多課徵空間。（編輯：楊蘭軒）1110126