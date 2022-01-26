台股跌26.72點封關收黑 牛年上漲1872點

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（中央社記者潘智義台北26日電）受到烏克蘭情勢持續緊張及美國聯準會升息疑慮等消息面影響，台股今天買盤呈現觀望，牛年封關收黑小跌26.72點，以17674.40點作收，中斷連5年農曆封關收紅紀錄，累計牛年大漲1872點，漲幅達11.84%。

加權指數終場收在17674.4點，小跌26.72點，跌幅0.15%，成交金額新台幣2241.09億元，8大類股僅機電類股跌勢較明顯，食品類股小跌，其他各類股皆漲。

台積電今天封關以636元作收，下跌0.78%；聯電在毛利率展望不如預期下，盤中一度大跌8.78%，下探56.1元創下去年8月20日來新低，終場收在57.3元，仍大跌6.83%。聯發科收1075元，小挫0.92%。

貨櫃三雄今天跌深反彈，長榮收在113元，上漲2.73%；陽明股價反彈逼近百元，早盤最高達99.9元，收在98.6元，漲升3.68%；昨日創下波段新低的萬海盤中反彈至151.5元，但收在147.5元，上揚1.37%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪時表示，農曆年後台股可能小反彈，畢竟市場最壞的預期就是美國聯準會（Fed）升息兩碼，但結果也可能只升息一碼，所以聯準會利率會議後的談話應該有助於美股回穩，但須待3月真正升息，才算利空出盡。

黃國偉認為，現階段最大的變數是俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，但俄國應只是警告烏克蘭不要和北約組織走太近，就算動武也不致有太大衝突，所以就算打起來，歐美股市反映可能最多1天就結束，農曆年後的台股應也不會受到太大影響。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪時表示，封關收盤收小黑，主因美國聯準會升息疑慮的相關消息，被市場解讀僅是利空實現，且俄烏兩國關係緊張料將不會擴大，加上台股先前已跌深，所以今天未與美股同步大跌；農曆年假期間美股仍有交易，可能出現反彈，年後台股仍有機會補漲。

吳文彬指出，內資1月以來賣超近1000億元，農曆年前台股出現賣壓並不意外，但指數在季線約17856點、半年線約17435點之間拉距，多頭格局未變。台股年後走勢，估計還是要觀察美國升息議題、美國消費者物價指數等變化。

另外，他認為，電子股可考慮半導體晶圓代工族群、法人加碼的電動車概念股，原物料股則以油價上漲題材為主，可望受惠升息的金融股，看好消金、壽險業務。（編輯：楊凱翔）1110126