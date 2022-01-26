首屆台美科學技術會議擬於年中舉行 聚焦5大合作領域

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科技部長吳政忠表示，預計今年6月到8月間舉行首屆雙邊科學技術會議，初步規劃5大合作領域，包括半導體、生醫腦科技、資安、人工智慧跟太空領域。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北26日電）科技部長吳政忠表示，預計今年6月到8月間舉行首屆雙邊科學技術會議，目前初步規劃5大合作領域，包括半導體、生醫腦科技、資安、人工智慧（AI）跟太空領域。

第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）在去年11月落幕，當時台美雙方針對供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學及技術4大議題深入交換意見，也規劃今年實體舉辦首屆雙邊科學技術會議。

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科技部今天舉行2022新春記者會，吳政忠表示，預計今年6月到8月間舉行首屆台美科學技術會議，去年一整年也協調各部會，看看哪些科技領域要跟美國談合作。台灣也陸續有許多產業到美國發展，目前已初步規劃討論5大合作領域，分別為半導體、生醫腦科技、資安、人工智慧（AI）跟太空領域。

科技部將改組為國家科學及技術委員會（新國科會），最快預計今年3月掛牌。吳政忠日前表示，基本上沒有改變，屆時舉行會議應該還是新國科會跟美國一起舉行。（編輯：潘羿菁）1110126