春節前資金退場 法人：台股年後有機會補漲

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（中央社記者潘智義台北26日電）美國聯準會升息不確定因素，加上俄烏關係緊張，造成國際股市重挫，在農曆春節長假前，今天台股也出現資金退場現象，但法人預期，不確定因素釐清後，蘋果等重要公司公布財報，農曆新年開紅盤有機會補漲。

加權指數今天終場收在17674.4點，小跌26.72點，跌幅0.15%，成交金額新台幣2241.09億元，加計盤後交易約2301.36億元，8大類股僅機電類股跌勢較明顯，食品類股小跌，其他各類股皆漲。

證交所網站顯示，今天融資餘額2564.45億元，較前一交易日約減少41.48億元，自1月6日起連續15個交易日融資餘額較前一交易日減少。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，台股封關後，美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）利率會議結束後將確定升息方向，加上中國在2月4日至20日舉行冬季奧運，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）可能不會對烏克蘭動武，美國也不可能真的讓美軍介入，所以不確定因素釐清後，美股仍有機會反彈。

朱成志認為，即便俄羅斯先前攻打克里米亞，也沒讓全球股市崩跌，所以俄烏爭議對股市影響只是短暫，農曆年後台股回歸基本面，退場資金回流，仍有補漲機會。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪時也認為，俄烏兩國關係緊張、美聯準會升息不確定因素有待釐清，但股市其實已大致反映這兩個不確定因素，投資人不需過於悲觀。（編輯：趙蔚蘭）1110126