創意今年營收獲利可望雙成長 IP業績估倍增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹27日電）IC設計服務廠創意今年營運展望樂觀，營收與獲利可望持續同步成長，再創歷史新高；客戶委託設計（NRE）及量產業務都將成長2位數百分比，矽智財（IP）業績將倍增。

創意今天舉行線上法人說明會，總經理陳超乾回顧2021年市場動態，指出隨著人工智慧（AI）及5G技術漸趨成熟，推動數位轉型發展；此外，美中在科技及政治面持續角力。

陳超乾說，半導體技術成熟，還有資料中心、機器學習進展，促使元宇宙成為熱門話題。2021年供應鏈短缺，各行各業缺工、缺料、缺產能，創史上最大缺口，供需不平衡情況是他在半導體業界30多年來首見。

對於創意的營運狀況，陳超乾表示，2021年NRE主流產品已從過去的12奈米、7奈米，推進到7奈米、5奈米，應用以AI及網通為主。

IP業務方面，陳超乾指出，2021年IP業務貢獻650萬至700萬美元營收，預期今年在高頻寬記憶體（HBM）及GLink將有大進展推動下，IP業務可望貢獻2700萬至2800萬美元，將較去年倍增。

展望今年，創意共同總經理戴尚義表示，今年營運將有兩大挑戰，第1是供應持續短缺，除持續與台積電密切合作，並將與封測廠建立緊密關係。

第2是工程人力短缺，戴尚義說，這不是創意單獨面對的問題，IC設計廠也會面臨挑戰，希望能夠增人，努力將影響降到最低。

戴尚義表示，創意今年還是會獲利型成長，營收與獲利將同步成長。他說，台積電預估今年美元營收可望成長25%至29%，展望令人驚艷，不敢認為創意會有一樣的表現，不過會持續努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

戴尚義表示，第1季因季節性因素，業績將會比去年第4季低。創意財務長錢培倫指出，第1季NRE業績可望季增1%至3%，但營收比重較高的量產業務將季減2位數百分比，影響整體第1季營收季減2位數百分比。

錢培倫說，今年全年NRE業績可望成長2位數百分比，量產業務在固態硬碟（SSD）、網通及數位相機客戶需求成長推升下，業績也將成長2位數百分比。（編輯：楊蘭軒）1110127