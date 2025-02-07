創意估第1季營收季增雙位數 2025年看增15%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）創意電子預期，第1季營收可望季增2位數水準，全年營收將成長約15%，客戶委託設計（NRE）業務增幅將超過15%，量產業務將成長約11%至13%。

創意電子下午召開法人說明會，資深副總經理暨財務長錢培倫表示，第1季NRE業務將季減2位數，不過量產業務可望季增2位數，並推升整體第1季營收季增2位數水準。

錢培倫指出，受NRE業績比重下滑影響，第1季毛利率將較去年第4季下滑數個百分點，在呆帳迴轉下，營業利益率可望較去年第4季微升。

錢培倫預期，2025年NRE和量產業務可望同步成長2位數，整體營收將成長約15%，毛利率將下滑數個百分點，營業利益率也將同步滑落。

創意電子總經理戴尚義表示，今年加密貨幣需求可望延續強勁動能，是量產業務成長主要驅動力。至於雲端服務（CSP）業者客戶訂單則將於2025年第4季或2026年發酵，將有助於2026年業績可望較今年再成長。

針對美國人工智慧（AI）晶片禁令影響，戴尚義說，去年中國設計定案業務已受到相關禁令影響。往年美國與中國營收比重相當，考量美國AI晶片管制升高影響，中國今年營收比重將下滑，北美營收比重將超過50%。

提及中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）爆紅，戴尚義表示，對於CSP業者可能會有影響，不過AI特殊應用晶片（ASIC）需求可望增加，預期2026年整體營收應可平衡，隨著NRE業務增多，毛利率有機會提高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

創意2024年第4季因委託設計業務滑落影響，季營收新台幣60.22億元，季減9%，隨著產品組合變化，毛利率33.2%，較第3季下滑2.6個百分點，稅後淨利8.47億元，季減18%，每股純益6.32元。

創意2024年總營收250.44億元，減少5%；委託設計業務創歷史新高，增加25%，量產業績減少15%。毛利率32.4%，上揚2個百分點，稅後淨利34.51億元，減少2%，每股純益25.75元。（編輯：楊蘭軒）1140207