國泰金釋6500個職缺 儲備幹部起薪上看7.5萬元

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（中央社記者蘇思云台北28日電）國泰金宣布，今年將釋出約6500個職缺，包含儲備幹部、企業永續、數位科技、營運企劃等領域。其中，金控儲備幹部（GMA）起薪達每月新台幣7萬5000元，首年就挑戰百萬年薪。

國泰金控今天發布新聞稿，副總經理翁德雁表示，國泰旗下共有3支儲備幹部計畫，金控儲備幹部GMA計畫培育跨領域金融通才，以集團視角規劃發展策略；人壽CIM計畫可奠定投資基礎；銀行CMA計畫鎖定具跨域學習及跨國移動能力的人才。2022年國泰儲備幹部計畫自即日起開放申請到3月20日截止。

國泰金表示，因應集團的數位轉型，需結合不同領域專業，GMA（Group/Global Management Associate）儲備幹部計畫，透過為期2年半的集團子公司業務輪調，培育集團內部經營管理人才。今年預計招募12位GMA，起薪達7萬5000元，國內外碩士以上學歷，不限科系。

國泰金指出，國泰人壽CIM（Cathay Investment Manager）計畫能在1年內，接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理單位，提供股票、外匯、債券、風險評估、財務會計等專業投資知識訓練。CIM計畫今年預計招募8到10人，國內外學士以上學歷。

銀行CMA（Cathay Management Associate）方面，國泰金說，計畫分為金融市場、經營企劃、海內外業務通路、數位金融及資訊策略規劃5大領域。今年CMA計畫預計招募30人，歡迎具東南亞國籍/僑外身分、熟悉東南亞語系人才加入，培訓與輪調2年，由高階主管親自指導。

國泰世華銀行是東南亞地區布點最廣的國內銀行，在東協10國中的9個國家設有據點。

國泰金表示，歡迎新鮮人或是有意年後轉職者加入，面試時程與流程將視疫情滾動調整。（編輯：楊蘭軒）1110128