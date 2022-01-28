新台幣牛年封關小貶收27.828元 創逾1個月新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）新台幣匯率今天牛年封關，受美元指數衝破97大關影響，新台幣隨亞幣偏弱整理，連續4個交易日貶值，今天收盤收在27.828元，小貶2.2分，創逾1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至9.84億美元。

外匯交易員表示，台股已於26日封關，外資量能有限，出口商先前願意拋匯的也都已經出手，這兩天交投轉為清淡，僅剩一些實質需求進場，成交量能跟著縮水。

新台幣兌美元今天開盤價為27.81元，最高27.81元、最低27.83元。

今天牛年匯市封關，觀察全年匯率表現，累計升值5.62角或2.02%，已經連3年收升。

外匯交易員認為，近期國際環境變數頗多，烏克蘭地緣政治緊張，美國聯準會更鷹、預計3月升息，都可能影響外資動向；農曆年後若外資持續撤出，新台幣匯率將偏弱整理，續朝28元關卡靠攏。（編輯：黃國倫）1110128