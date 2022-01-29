台股1月資金退場 當沖比均低於40%

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（中央社記者潘智義台北29日電）去年當沖熱翻天，貨櫃三雄最熱門，曾經一檔股票一天就成交上千億元，當沖比多在40%以上，但今年1月每個交易日均低於40%，法人表示，年前觀望，資金退場是主要原因。

去年台股當沖熱度帶動成交量放大，5月12日成交金額達新台幣7828.25億元，創歷史新高，當沖比在去年5月20日首次突破50%，之後不但多維持在40%之上，也有不少交易日再次突破50%；直到去年第4季當沖熱度開始稍微降溫，12月明顯出現當沖比40%以上及低於40%天數相差不多的情況，今年1月更是所有交易日全都低於40%。

台股去年當沖不但帶動成交量衝高，全年成交逾95兆元，創歷史新高，更伴隨台股在7月中站上萬八高點，但指數持續創高之後，12月散戶大舉退場，近一半的交易日當沖比在40%之下。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪時表示，去年第4季投入台股的中實大戶明顯減少，自然人成交比重大降，加上融資減少，這些與當沖相關的資金投資比重下降，當沖比自然也跟著大幅降低。

朱成志指出，去年第4季自然人成交比較第3季降低，外資成交比重上升，但外資是不做當沖的，內資做當沖，而做當沖的內資不是法人，而是以中實戶為主力，加上散戶當沖。

他說，去年第2季投資人搶當「航海王」，把貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股價拱上歷史新高，長榮當沖比甚至高達80%，一個交易日成交金額也曾高達新台幣1000多億元，當沖資金即占數百億元。

當航運股當沖熱度下降之際，資金流向其他標的，當沖比也同步下降。

根據台灣證券交易所統計，去年第4季成交值5億元以上自然人大戶3791人，較第3季大減28.59%；成交值1億元至5億元自然人3萬463人，也較第3季減少28.14%。

另外，證交所統計，去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為65.78%，較第3季的70.25%減少4.47個百分點。

台股1月26日農曆封關日融資餘額2564.45億元，1月以來融資減少約257億元，1月當沖比均低於40%，最低近32%。（編輯：郭無患）1110129