台劇置入拚客製化 LINE TV引入資金活水

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（中央社記者吳家豪台北31日電）韓劇常可以見到產品置入（PPL），透過商品曝光達到產品宣傳及資金贊助效果。拍攝不少原創台劇的LINE TV認為，置入可引進資金活水，LINE TV認為，置入可引進資金活水，是非常客製化的項目，需要考慮如何融入劇情，以自然方式呈現。

串流影音平台LINE TV成立於2015年，早期提供外購節目為主，自製內容不多；直到2018年收購巧克科技新媒體後，LINE TV在台灣擁有獨立團隊，開始出現跳躍式成長，陸續推出HIStory系列、靈異街11號、黑喵知情、愛的奧特萊斯等原創台劇，目前每月活躍用戶約500萬。

LINE TV廣告營收部業務副總監唐與璿在有線和無線電視台的資歷長達15年，針對戲劇、綜藝節目置入都服務過不同品牌的客戶，對相關業務瞭若指掌，也深知觀眾對置入早就習以為常。

她接受中央社專訪表示，韓劇常看到的汽車、人蔘飲等商品置入，都扮演回收製作成本的關鍵角色。以LINE TV為例，拍戲前製期拉得很長，從開拍前2到3個月就開始招商，在提案階段設法找出與品牌客戶的連結。

有時LINE TV會請業務員找客戶討論，宣傳點如何跟戲劇主題結合，因此腳本呈現也是客戶買單與否的重點，常需要跟廣告主討論至少10到20次。

「對客戶而言，OTT是數位媒體的電視，很多劇會網台連動（網路與電視台同步播出），國家通訊傳播委員會（NCC）對新媒體規範沒那麼強烈，可以玩的尺度比較大。」唐與璿說，也正因為大部分原創劇會和電視台一起播，承接置入業務時還是會提醒客戶，要符合NCC規定，以自然呈現為最大原則。

究竟置入有沒有價目表或行情？唐與璿說，價格上確實會根據橋段複雜程度，設計不同規格。例如飲料喝一口或喝兩口、什麼場合吃或不吃，或是靜態擺放商品讓鏡頭掃過，業界行情從幾十萬元到上百萬元都有。

但她強調，置入不像「包子5元」、「一瓶水10元」這樣的定價方式，沒有所謂「公定價」，端看產品如何和戲劇結合、在多少集數露出；置入可以說是非常客製化的項目，每個品牌想要的價格和最後成交價格往往有落差。

至於置入費用可以回收多少比率的製作成本，唐與璿透露，她曾聽過7到8成的數字，但也跟製作預算多寡、戲劇類型有關。例如斯卡羅、茶金這類的古裝劇，受限於時空背景因素，置入空間有限；反觀時裝劇就比較容易受到廣告商青睞。

她說，現在台劇議題很多元，不僅緊扣時事，也跟生活貼近。為了無違和融入商品，業務團隊要有跟製作單位一起「說故事」的能力，讓品牌得以融入。

以LINE TV原創劇「黑喵知情」為例，有設計橋段讓愛心媽媽送流浪狗就醫，合作的口服除蚤藥品牌就可以順勢置入，強調適口性；綜藝節目「開著餐車交朋友」曾跟家電品牌合作，在節目中用鍋具煮剝皮辣椒雞湯。

唐與璿觀察，不管日本或韓國的產品置入都已非常成熟，尤其韓劇在全球創造很大風潮，韓劇置入卻不會讓觀眾覺得生硬，追根究柢只是鏡頭運用的問題。

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她指出，LINE TV作為擁有戲劇IP（智慧財產權）的數位平台，可以提供延伸性效應，讓廣告商的產品不只在戲劇置入看到，還可以由LINE TV授權做多元運用，讓戲劇和品牌做更緊密扣連。例如LINE TV宣傳戲劇的貼文可能包含置入產品的截圖畫面，廣告商不僅可以轉載到粉專，也能投放到自有網站上。

唐與璿說，過去數位化世界沒那麼普遍，戲劇露出比較少在不同平台上進行；現在客戶越來越聰明，業務團隊也需要跟著客戶需求做調整和因應，多平台曝光的效果，將使成交機率和預算金額進一步提升。（編輯：張良知）1110131