零股交易鎖定高價股 台積電聯發科近一年獲利豐

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（中央社記者潘智義台北1日電）高價股買不起，投資人通常會透過零股交易來存股，包括台積電、大立光、聯發科都是市場零股交易的熱門標的；以過去一年投資績效看，台積電、聯發科近一年報酬率可觀，但投資大立光一年卻賠錢。

小資族零股交易若自2021年初買進台積電，持有至今年1月20日，以股價來看漲幅達22.83%，但若以年均價來看，報酬率更高達58.27%；同樣計算方法，聯發科股價一年來漲幅達45.91%，以年均價計算報酬率高達77.66%，為小資族在牛年賺進一筆可觀紅包財。

不過，若投資選到去年痛失股王寶座的大立光，自2021年初至2022年1月20日，大立光股價累計下跌34.89%，以年均價計算報酬率則為負報酬率29.38%，暫時住進「高價套房」。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪時表示，投資人買零股通常會想到高價股，找耳熟能詳的股票，這種懶人投資術卻不見得能有超額報酬率；他建議，應該是鎖定高成長的高價股。

朱成志直言，盤中零股交易熱門標的台積電、聯發科、大立光，雖然都是投資人很自然會想到的標的股，但買台積電、聯發科近一年的報酬率都很高，買大立光卻賠錢，表現強弱有別。

他進一步分析，投資零股買高價股，也和一般投資選股一樣，要選擇高成長性的股票。大立光近一年業績缺乏爆發性成長，台積電業績固然成長，但台積電股價自去年1月創下679元高點後，一直維持600元左右整理一整年，直到去年12月以後才見外資買盤回流，慢慢推升股價上來，悶了很久。

聯發科2021年獲利表現強勁，2020年每股約賺26元，2021年估計每股賺67元，業績獲利大幅成長，買一張聯發科股票賺錢，買零股也會跟著同步賺。

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他說，以高價股來看，股王矽力-KY成長潛力夠，譜瑞-KY及新掛牌的力智也是高成長的高價股，都適合透過零股交易，達到參與投資及存股的目標。

另外，法人分析指出，去年投資金控股享有高殖利率題材，是具有配息題材的安定股票，也是透過零股投資存股可考慮的選擇；由於金控股比高價「千金股」便宜很多，若資金足夠也可透過直接購買整股來投資金控股，掌握高殖利率與價差的投資機會。（編輯：張良知）1110201