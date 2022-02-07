公開收購世創失利 環球晶早盤股價大跌59元
2022/2/7 09:21（2/7 09:28 更新）
環球晶公開收購世創一案未能於交易截止日前取得德國政府核准。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
（中央社記者張建中新竹7日電）半導體矽晶圓廠環球晶公開收購德商世創（Siltronic）失利，今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣712元，大跌59元，跌幅約為7.65%。
環球晶公開收購世創一案，於2022年1月31日交易截止日前，未能取得德國政府核准，相關合約未能完成並失效。環球晶決定啟動擴產計畫，預計2022至2024年度總資本支出達新台幣1000億元，包含重大新廠擴建。
除應支付世創5000萬歐元的交易終止費，影響去年獲利表現外，環球晶新產線產品預計從2023年下半年才開始逐季增加，擴充速度大幅放緩。
環球晶今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣712元，大跌59元，跌幅達7.65%，創4個月來新低。環球晶母公司中美晶股價同步走跌，早盤一度達193元，下跌16.5元，跌幅7.87%。（編輯：楊凱翔）1110207
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