調查：IC短缺稍解 去年第4季伺服器出貨季增2.9%

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（中央社記者潘智義台北7日電）研調機構DIGITIMES Research今天公布調查，IC短缺稍解，去年第4季全球伺服器出貨季增2.9%。預估今年資料中心需求增加，第1季伺服器出貨將僅季減3.8%。

DIGITIMES Research分析師龔明德統計，2021年第4季全球伺服器出貨量季增2.9%，較10月預估的2.6%稍高，主因部分業者如緯穎、英業達、鴻海的IC供給不足情況緩解。

龔明德預期2022年第1季雖仍有電源管理等IC短缺問題，及農曆過年因素，使業者伺服器出貨速度放緩，但美系資料中心需求仍強，加上前季部分未完全滿足的訂單將順延出貨，使伺服器出貨量將僅屬低個位數的季減幅度。

他評估，去年第4季部分未滿足的訂單將遞延至今年第1季出貨，全球伺服器出貨量將較去年第4季僅減少3.8%，並較去年同期增17%。

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展望2022年，他認為，隨上游晶圓廠陸續增產，加上筆電等消費性產品出貨成長放緩，可望使相關IC缺口逐季紓解；加上大型雲端資料中心需求強勁，及英特爾（Intel）、超微（AMD）將於下半年推出新一代中央處理器（CPU）等有利因素驅動下，全球伺服器出貨量可望較去年明顯成長。

回顧2021全年伺服器出貨表現，以美、中系大型雲端資料中心業者需求力道較強，尤以亞馬遜（Amazon）、Google成長最為明顯，合計拉貨量年增近3成。（編輯：郭無患）1110207