手機車用CIS元件需求看增 法人：同欣電京元電受惠

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）分析師預估，今年應用在智慧型手機超過1億畫素解析度的CIS影像感測器產品將超過4000萬顆，手機和車用CIS元件需求看增。法人預期，後段封測台廠供應鏈包括同欣電、京元電、精材可望受惠。

展望今年手機用CMOS影像感測元件（CIS）市場，法人指出，多鏡頭、高階影像發展趨勢，持續帶動手機CIS產品出貨量成長，法人引述市場研究調查機構數據預計，未來5年手機CIS銷售額年複合成長率將有6.3%，預估到2025年市場規模達到157億美元。

市場研究機構Strategy Analytics資深分析師馬修（Jeffrey Mathews）預估，今年市場將向智慧型手機供應商提供4000多萬顆超過1億畫素解析度的影像感測器產品。

其中豪威（Omnivision）在今年1月初在美國消費電子展（CES）公布畫素尺寸0.61微米、2億畫素解析度的CIS產品，鎖定智慧型手機相機應用。

觀察手機用CIS元件供應商，法人指出，目前以日本索尼（Sony）、韓國三星（Samsung）、中國上海韋爾半導體（603501.SH）旗下豪威為主，其中索尼市占率約4成，三星占比約22%，豪威占比約12%。

此外在車用CIS元件部分，法人表示，先進駕駛輔助系統（ADAS）朝向自動駕駛更高等級邁進，車用鏡頭需求量提升，影像感測元件畫素解析度也跟著升級，今年持續帶動車載CIS感測元件需求，預估到2025年車載CIS市場規模將達到51億美元。

觀察車用CIS元件供應鏈，法人指出，主要供應商包括安森美（ON Semi）、豪威、索尼、松下（Panasonic）、三星、意法半導體（STM）等，其中安森美占比超過6成，豪威占比約2成。

法人預期，台廠後段封測供應鏈包括同欣電、京元電、精材等，今年可持續受惠手機和車用CIS元件成長趨勢。

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同欣電本身以手機CIS元件晶圓重組（RW）和構裝業務為主，旗下勝麗以車用CIS的COB封裝業務為主。本土法人指出，同欣電和勝麗主要客戶包括豪威、安森美、意法半導體等，影像感測元件占同欣電業績比重超過5成。

此外，京元電主要提供豪威晶圓測試服務，也切入車用CIS元件晶圓測試。精材布局CIS元件的晶圓級尺寸封裝（CIS CSP），上半年車用占精材晶圓封測業績比重約1成多。（編輯：楊蘭軒）1110208