瑞昱去年賺逾3個股本 今年第1季市場動能正向

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（中央社記者張建中新竹8日電）瑞昱去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高，賺進超過3個股本，每股純益新台幣33元。副總經理黃依瑋表示，今年第1季市場動能依然正向。

網通晶片廠瑞昱下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受年底季節性調整及部分消費性市場轉弱影響，瑞昱去年第4季營收273.7億元，季減5.5%。

在供給短缺情況下，產品組合穩健往有利方向發展，瑞昱第4季毛利率52.9%，較第3季揚升0.3個百分點，稅後淨利46.05億元，季減5.8%，每股純益9.02元。

瑞昱去年總營收首度突破1000億元大關，達1055.04億元，年增35.7%，毛利率50.4%，上揚7.6個百分點，稅後淨利突破100億元關卡，達168.53億元，年增91.7%，每股純益33元。

展望今年，黃依瑋說，第1季市場動能依然維持正向，只是需注意半導體供應鏈及疫情後續發展情況。他指出，2022年乙太網路晶片持續有非常強勁的成長動能，交換器控制晶片是另一營運強勁成長引擎。

黃依瑋表示，2022年個人電腦市場穩定，瑞昱相關音效晶片將維持成長趨勢，藍牙晶片產品也可穩定成長。今年全球電視市場大致維持與去年相當水準，瑞昱電視晶片產品可望持平表現。

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至於晶圓產能掌握情況，黃依瑋說，2022年取得的12吋及8吋晶圓數量都比2021年增加。上游供應商持續明示或暗示將繼續調漲代工價格，但客戶已無法承受進一步漲價，將與供應商及客戶協商合作解決。

隨著營運規模擴大，瑞昱去年全球員工人數增加6.8%，增至6300人規模，黃依瑋表示，今年員工人數將以類似的速度成長，因應人才招募難度提高，及留任人才，瑞昱會提供有競爭力的薪酬方案。（編輯：張均懋）1110208