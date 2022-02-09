併奇力新效應 國巨1月營收衝上102億元創次高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨自結1月合併營收新台幣102.56億元，較去年12月82.2億元增加24.8%，比去年同期80.12億元成長28%，僅次於2018年8月，創歷史單月次高。

國巨指出，1月營收較去年12月增加，主要是奇力新開始併入國巨的合併財務報表，且1月工作天數回復正常，大中華區客戶於農曆年前增加備貨。

國巨集團透過股份轉換案合併關聯企業電感元件廠奇力新的轉換基準日，於1月5日生效。外資法人指出，國巨集團成為提供完整方案的被動元件大廠，有助提升議價能力。

展望未來營運，國巨指出，由於全球COVID-19疫情持續緊繃，IC零組件短缺仍造成客戶端出貨遞延，並影響拉貨意願，國巨密切關注市場的供需狀況，並配置適當產能，因應農曆年後客戶的備貨需求。

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展望被動元件價格走勢，法人預估，今年被動元件整體價格不會再繼續走高，第1季約定價格（contract pricing）持穩，未來幾季被動元件價格走勢穩健。

國巨積極調整產品組合，目前國巨集團在標準品業績比重約25%，特殊品比重約75%。外資法人日前報告預估到2023年，國巨在高階特殊品業績比重可突破80%，上看82%，標準品業績比重下降至20%以下，預估比重降至18%。（編輯：趙蔚蘭）1110209