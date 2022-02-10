砸80億美元印尼蓋電動車廠？劉揚偉：並非鴻海全出資

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，印尼、泰國與美國3地電動車布局獲進展，預計今年3月與印尼企業正式簽約敲定投資案，美國電動皮卡最快第3季量產，泰國廠則在今年動工、2024年上半年量產。

至於印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）日前指出，鴻海預計在印尼生產電動車與電池，投資金額高達80億美元（約新台幣2226億元）。劉揚偉回應，80億美元為總投資額，鴻海占一部分。

鴻海今天上午在新北市土城總部舉行新春開工儀式，劉揚偉親自主持，包括鴻海集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽、E事業群總經理林忠正、B事業群總經理姜志雄、發言人巫俊毅等主管一同出席，典禮從10時15分開始，10時25分結束，會後劉揚偉接受媒體採訪。

巴赫理日前在一場線上投資論壇致詞時指出，鴻海在馬當（Batang）工業區的廠房有200公頃，將製造電動車、通訊零件以及電動車電池等。投資金額達80億美元。

劉揚偉回應，80億美元是多方合計總投資金額，鴻海是其中一部分。鴻海先前1月下旬與印尼企業簽署電動車產業合作備忘錄，預計3月簽署合約。

劉揚偉進一步透露，今年鴻海科技日將會推出2款新電動車款，在美國與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，最快第3季量產；在泰國電動車產線預計今年開工，規劃1年半至2年完工，最快2024年上半年可量產。

在車用零配件業績，劉揚偉透露，目前看今年業績目標朝向新台幣200億元邁進，不過計畫仍有變數待觀察；至於半導體項目業績目標，朝向年成長10%至20%邁進。

談到今年第1季營運展望，巫俊毅表示，較以往過去幾年，今年首季表現可望較以往同期不錯，預估首季業績可較去年同期持平。

談到目前缺料狀況，巫俊毅指出，第1季缺料狀況有緩解，不過供應鏈缺料仍未完全解決，預估今年下半年才會明朗，鴻海集團是全球最大買主，有信心將缺料影響降到最低。（編輯：潘羿菁）1110210