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118家資本額逾百億上市櫃 3/16前須自結年報

2022/2/10 18:00
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（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會力推公司治理，118家實收資本額達新台幣100億元的上市櫃公司必須在今年3月16日前自結年報，至少要包含完整4大表並在公開資訊觀測站申報，供投資人參考。

為提升上市櫃公司財務資訊揭露及時性，金管會分階段推動上市櫃公司自結年報，第一階段為實收資本額達100億元的上市櫃公司，應在今年3月16日前於公開資訊觀測站申報2021年度自結財報。

金管會證期局副局長郭佳君提醒，118家實收資本額達百億以上上市櫃公司應提早編製年度財報，且至少要包含完整的資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等，且要經過董事長、經理人及會計主管簽名，並依證交所及櫃買中心規定進行提報董事會通過等作業程序。

金管會第二階段將要求380家實收資本額達20億元的上市櫃公司，2023年要在規定期限內申報2022年度自結財報。郭佳君說，各公司應針對提升財報編製能力及品質妥為規劃，確保明年能確實自結年報並完成申報。

此外，因應今年農曆春節連續假期，金管會先前已公告延長公開發行公司2022年1月營收公告申報期限至2月14日。（編輯：趙蔚蘭）1110210

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