光寶去年每股賺6.01元歷史新高 今年營收看雙位數成長

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）光寶科去年每股盈餘（EPS）6.01元，創歷史新高，主要來自產品組合優化；展望今年，光寶科總經理邱森彬表示，隨著新產品及新客戶逐步進入大量出貨階段，今年營收預期有雙位數以上成長，雲端電源及光電產品為主要動能。

光寶科今天舉行線上法人說明會公告去年財報，2021年營收新台幣1648.28億元，年增5%，營業毛利率18.5%， 優於去年17.4%，營業淨利130.42億元，營業淨利率7.9%，稅後盈餘138.87億元，年增39%，EPS為6.01元，創下歷史新高。

邱森彬表示，2021年獲利創下歷史新高，主要成長來自毛利相對好的光電半導體及雲端運算的電源產品。整體研發費用占營收比重由前年3.2%提高到3.7%，2022年則會持續擴大到4.5%，研發投資將聚焦光電半導體、雲端運算5G、AIOT及車用電子等產品，除了硬體設備開發也會投入更多軟體開發。

展望今年整體營運，邱森彬持續看好光電及雲端電源未來2至3年的動能，隨著新產品及新客戶逐步進入大量出貨階段，營收預期有雙位數以上成長，中長期目標是設定2023年營收可突破2000億元，毛利率超過20%，營業利益率則為10%。

邱森彬也指出，市場普遍擔心今年進入後疫情時代筆電需求將轉向保守，但目前從客戶端提供出來的數據，並沒有見到縮減的結果，主要是企業目前採取居家及辦公室混合型態工作，因為疫情發現在家工作效率也不錯，鼓勵員工居家辦公，帶動商用型筆電動能，加上電競需求的挹注，今年筆電的成長還是看得到。

針對今年第1季，光寶科預估，營收與本業獲利預計較去年同期溫和成長，其中光電與雲端運算、AIoT營收占比將超過50%。主要成長主軸來自光電、雲端及汽車電子；獲利部分也預期可以相較去年維持成長態勢。

光寶光電半導體應用需求動能來自綠能、工控、穿戴、AR、VR與Mini LED；雲端運算的高效、高密等高階電源管理產品在資料中心與企業用戶的產值與市占持續提升；車用電子成長則來自電動車充電樁與ADAS市場需求成長。

邱森彬表示，車用產品去年營收占比不到10%，今年期望接近10%，EV部分的產品組合更加完善，今年成長則可望超過2倍。

在原物料部分，邱森彬預期今年材料成本已來到相對高峰期，預期上漲空間壓力相對有限，下半年缺料也可望逐步舒解。今年毛利率增長有機會突破去年。（編輯：趙蔚蘭）1110214