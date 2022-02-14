士電1月營收衝次高 今年四大事業群成長可期

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）士林電機自結1月合併營收新台幣29.59億元，較去年12月26.23億元成長12.8%，比去年同期28.11億元增加5.28%，僅次於2020年12月，創歷史單月次高。

展望今年營運，士電日前預估，營收和獲利持續維持成長目標，四大事業群包括重電、開關、電裝品、自動化目標持續成長。法人預期，士電今年營收和獲利目標較今年成長兩位數百分點。

士電重電事業群近年積極轉型，從過去器材銷售生產，轉型投入太陽能、風力發電、儲能系統統包工程、交通工程統包，士電預估，今年海外市場和相關事業群業績持續成長。

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士電今年積極布局電動車相關產品，在台灣持續供應小功率電動機車動力系統，也深耕越南市場，並與日本、歐洲、美國部分客戶合作開發；未來士電布局中功率重型機車、非道路用車及三輪電動物流車動力系統，預估今年6月至7月開發完成；大功率電機產品與工研院技轉合作，爭取3月進入底盤驗證，布局四輪電動商用車。

在電動車充電樁，士電在台灣和日本都有供貨實績，與台灣車廠和各縣市政府合作推廣，已進入場勘階段，士電相關生產線也規劃擴大。（編輯：蘇志宗）1110214