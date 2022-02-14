更多編輯台推薦新聞：
把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅
文化

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
檢疫減為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路
首頁 / 證券

士電1月營收衝次高 今年四大事業群成長可期

2022/2/14 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）士林電機自結1月合併營收新台幣29.59億元，較去年12月26.23億元成長12.8%，比去年同期28.11億元增加5.28%，僅次於2020年12月，創歷史單月次高。

展望今年營運，士電日前預估，營收和獲利持續維持成長目標，四大事業群包括重電、開關、電裝品、自動化目標持續成長。法人預期，士電今年營收和獲利目標較今年成長兩位數百分點。

士電重電事業群近年積極轉型，從過去器材銷售生產，轉型投入太陽能、風力發電、儲能系統統包工程、交通工程統包，士電預估，今年海外市場和相關事業群業績持續成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

士電今年積極布局電動車相關產品，在台灣持續供應小功率電動機車動力系統，也深耕越南市場，並與日本、歐洲、美國部分客戶合作開發；未來士電布局中功率重型機車、非道路用車及三輪電動物流車動力系統，預估今年6月至7月開發完成；大功率電機產品與工研院技轉合作，爭取3月進入底盤驗證，布局四輪電動商用車。

在電動車充電樁，士電在台灣和日本都有供貨實績，與台灣車廠和各縣市政府合作推廣，已進入場勘階段，士電相關生產線也規劃擴大。（編輯：蘇志宗）1110214

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族