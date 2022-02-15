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首頁 / 產經

台灣巴西2021年貿易額成長37%

2022/2/15 10:07
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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）中華民國駐巴西代表張崇哲今天表示，2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球產品供應鏈緊繃，台灣對巴西出口呈現成長趨勢，雙邊貿易額成長37.16%。

根據中華民國海關統計資料，2021年台灣與巴西雙邊貿易總額42億5689萬美元，較2020年成長37.16%。

其中，台灣產品出口至巴西16億2721萬美元，較2020年成長50.23%，主要為記憶體、積體電路、塑膠、紡品及汽機車零配件等。

台灣自巴西進口額26億2968萬美元，成長30%，以大豆、玉米、鐵礦石、生鐵、咖啡、木材及皮革等產品為主。

張崇哲說，2021年COVID-19疫情導致全球產品供應鏈緊繃，在國際生產物料短缺、運輸成本大幅上漲及市場需求旺盛下，台灣對巴西出口產品多呈現成長趨勢。

其中記憶體成長178%、積體電路成長50%，均是不可或缺的供應鏈，且供不應求。疫情衝擊全球經濟但台灣經濟持續成長，對巴西出口也大幅成長50.23%。

另外，台灣自巴西進口的大豆、玉米等因國際價格上揚致採購額增加，自巴西進口鐵礦砂、生鐵等大幅成長112%，顯見台灣在營建業及各項產業投資蓬勃發展，增加對該等原物料需求。

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張崇哲說，巴西是20國集團（G20）國家，自然資源豐富、人口多、市場龐大。台灣與巴西雙邊貿易結構說明兩國在技術與資源上互補，加上同為民主及移民國家，具有共同價值相處容易，雙邊經貿仍有極大成長空間。

張崇哲表示，駐巴西代表處將持續致力於讓台灣成為巴西可信賴的發展夥伴，並與巴西政府合作，去除貿易障礙，讓兩國人員及貨物流通更便捷。（編輯：郭中翰）1110215

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