亞光去年每股賺5.34元 創近14年新高

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）亞洲光學結算2021年每股盈餘（EPS）為5.34元，獲利創下2008年以來新高紀錄。亞光董事長賴以仁表示，目前看來，第1季有機會與去年同期持平或微幅成長。

亞光今天舉行線上法人說明會，公布2021年第4季及2021年財報。由於各產品市場需求強勁，去年第4季稅後盈餘新台幣4.46億元，年增184%，每股盈餘達1.59元；累計2021年稅後盈餘15億元，年成長率高達278%，每股盈餘5.34元，獲利創2008年以來新高。

展望今年首季，賴以仁表示，今年第1季看來還不錯，仍有些缺料問題，但已用替代料解決，預估整體第1季表現應為持平或小幅成長。

面對5G、人工智慧（AI）、3D LIDAR、元宇宙等先進應用，亞光表示，將繼續運用5G的快速傳輸及AI的智慧演算，研發先進的AR、VR及3D LiDAR的光機模組，並以核心玻璃非球面的技術優勢，發揮多元產品效益，包括特殊光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，以技術創新搶占包括元宇宙等產業未來發展先機。

在手機鏡頭方面，亞光表示，已成功開發4至10倍連續光學變焦鏡頭，將全力推廣高階手機市場。而隨著COP26（全球氣候峰會）淨零碳排，亞光積極推動ESG（環境、社會、公司治理），促進永續發展目標。

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亞洲光學2021年自結合併營收209.77億元，年增率33%；在多元產品效益驅動營收成長、產品組合優化下，營業毛利43.36億元，年增率48%；營業淨利20.45億元，年增率129%，歸屬本公司業主淨利約15.01億元，創2008年以來新高，更較2020年大幅成長278%，基本每股盈餘達5.34元。

亞光去年第4季合併營收56.47億元，年增率29%，季增率5%；營業毛利12.02億元，年增率51%，季增率10%；營業淨利5.54億元，年增率97%，季增率8%，歸屬本公司業主淨利約4.46億元，年增率184%，季增率21%，單季基本每股盈餘1.59元。（編輯：張良知）1110215